Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Exportações de pescado para os EUA devem ser retomadas em março após queda da tarifa
Economia

Exportações de pescado para os EUA devem ser retomadas em março após queda da tarifa

Ouça entrevista com o empresário e presidente do Sindipesca-Es, Mauro Lúcio Peçanha

Publicado em 27 de Fevereiro de 2026 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2026 às 10:35
Peixe; pescado
Peixe; pescado Crédito: Vitor Jubini
O setor de pescados do Espírito Santo começa a retomar o fôlego após um período de crise profunda nas exportações. O motivo? Uma decisão da Justiça dos Estados Unidos que declarou ilegal o 'tarifaço' de 50% sobre o peixe brasileiro.
Para se ter uma ideia do estrago, entre agosto de 2025 e janeiro deste ano, as exportações em Itapemirim — que detém o maior terminal pesqueiro do Estado — desabaram mais de 60% por causa do tarifaço. O ritmo de trabalho nas empresas caiu drasticamente. 
Agora, com a tarifa reduzida para 10% (válida por 150 dias), a expectativa é de retomada imediata. O mercado norte-americano é vital para o Espírito Santo: no ano passado, praticamente toda a exportação de pescado capixaba teve os Estados Unidos como destino.
O empresário e presidente do Sindipesca-Es, Mauro Lúcio Peçanha, acredita que, já a partir de março, os embarques diários voltem ao normal. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Mauro Lúcio Peçanha - 27-02-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados