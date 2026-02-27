Exportações de pescado para os EUA devem ser retomadas em março após queda da tarifa

Peixe; pescado Crédito: Vitor Jubini

O setor de pescados do Espírito Santo começa a retomar o fôlego após um período de crise profunda nas exportações. O motivo? Uma decisão da Justiça dos Estados Unidos que declarou ilegal o 'tarifaço' de 50% sobre o peixe brasileiro.

Para se ter uma ideia do estrago, entre agosto de 2025 e janeiro deste ano, as exportações em Itapemirim — que detém o maior terminal pesqueiro do Estado — desabaram mais de 60% por causa do tarifaço. O ritmo de trabalho nas empresas caiu drasticamente.

Agora, com a tarifa reduzida para 10% (válida por 150 dias), a expectativa é de retomada imediata. O mercado norte-americano é vital para o Espírito Santo: no ano passado, praticamente toda a exportação de pescado capixaba teve os Estados Unidos como destino.

O empresário e presidente do Sindipesca-Es, Mauro Lúcio Peçanha, acredita que, já a partir de março, os embarques diários voltem ao normal. Ouça a conversa completa!