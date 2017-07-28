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Economia

Exportação é prioridade para salvar indústria do aço, avalia setor

Afirmação é o presidente-executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes. Retomada econômica anunciada pelo governo de Temer não ocorreu, critica

Publicado em 28 de Julho de 2017 às 13:01

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 jul 2017 às 13:01
Atualmente, em média, o setor opera com capacidade em torno de 40% Crédito: Arquivo
A indústria do aço vive sua pior crise. Essa afirmação é do presidente-executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes. A entidade revisou para baixo as estimativas para o ano em relação às vendas internas e ao consumo aparente. A realidade econômica do Brasil difere do discurso do presidente Michel Temer (PMDB) de que a economia está se recuperando. "Dados confirmam o que o setor vem falando há bastante tempo. Mesmo com o fala de retomada de economia dita pelo governo, isso não ocorreu, não ocorre e não ocorrerá em 2017. Deixamos de tomar medidas para corrigir a situação atual", critica Mello Lopes, em entrevista ao programa CBN Vitória.
No atual ritmo de produção da capacidade instalada, para obter patamares de produção alcançados em 2013, no cenário vigente, seria necessário um intervalo de 15 anos, exemplificou Mello Lopes. "Voltaríamos ao mesmo nível somente em 2028. O que estamos falando para o aço serve para o setor de transformação por inteiro, envolvendo os segmentos de automação, químico e todos os outros. Atualmente, em média, todos estão operando com capacidade em torno de 40%", analisa.
Entrevista - Fabio Botacin - Marco Polo de Mello - 28-07-17

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