Exportação é prioridade para salvar indústria do aço, avalia setor

A indústria do aço vive sua pior crise. Essa afirmação é do presidente-executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes. A entidade revisou para baixo as estimativas para o ano em relação às vendas internas e ao consumo aparente. A realidade econômica do Brasil difere do discurso do presidente Michel Temer (PMDB) de que a economia está se recuperando. "Dados confirmam o que o setor vem falando há bastante tempo. Mesmo com o fala de retomada de economia dita pelo governo, isso não ocorreu, não ocorre e não ocorrerá em 2017. Deixamos de tomar medidas para corrigir a situação atual", critica Mello Lopes, em entrevista ao programa CBN Vitória.