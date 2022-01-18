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Feminicídios no ES

Explosão de casos de violência contra a mulher é resultado de cultura machista, diz PGJ

Confira a entrevista com a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Luciana Andrade

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 18:11

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

18 jan 2022 às 18:11
Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Luciana Andrade
Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Luciana Andrade Crédito: Divulgação/MPES
A explosão de casos de violência contra a mulher é resultado de um histórico de culta machista. É o que afirma a procuradora-geral de Justiça do Espírito Santo, Luciana Andrade, em entrevista à CBN Vitória. "A cultura machista, que a gente denomina patriarcal, de que muitas vezes o homem se vê como superior, que comanda, controla, acaba redundando nessa explosão de casos de violência doméstica contra a mulher. A gente percebeu, durante a pandemia, que as mulheres, vivendo com seus agressores, não estavam indo registrar ocorrências", disse. Além disso, com exclusividade, a chefe do Ministério Público Estadual afirmou que o órgão avalia recomendar o cancelamento dos desfiles do Carnaval de Vitória. Confira a entrevista completa!
Entrevista - Aurelio de Freitas - Dra. Luciana Andrade - 18-01-22.mp3

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