Explosão de casos de violência contra a mulher é resultado de cultura machista, diz PGJ

A explosão de casos de violência contra a mulher é resultado de um histórico de culta machista. É o que afirma a procuradora-geral de Justiça do Espírito Santo, Luciana Andrade, em entrevista à CBN Vitória. "A cultura machista, que a gente denomina patriarcal, de que muitas vezes o homem se vê como superior, que comanda, controla, acaba redundando nessa explosão de casos de violência doméstica contra a mulher. A gente percebeu, durante a pandemia, que as mulheres, vivendo com seus agressores, não estavam indo registrar ocorrências", disse. Além disso, com exclusividade, a chefe do Ministério Público Estadual afirmou que o órgão avalia recomendar o cancelamento dos desfiles do Carnaval de Vitória. Confira a entrevista completa!