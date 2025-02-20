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Clima

Exploração e destruição de ecossistemas: os desafios da construção de um planeta sustentável

Ouça entrevista com o professor e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Paulo Artaxo

Publicado em 20 de Fevereiro de 2025 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 fev 2025 às 10:46
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Mudanças climáticas trazem consequências para o meio ambiente e coloca a vida em risco (Imagem: by-studio | Shutterstock) Crédito:
As mudanças climáticas já têm afetado a vida das pessoas ao redor do mundo. Lugares mais frios, outros mais quentes, maior ocorrência de eventos extremos são algumas consequências das mudanças climáticas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o professor e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Paulo Artaxo, avalia como a ação humana nos trouxe ao patamar atual no mundo e quais os principais desafios para a construção de um planeta sustentável. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Artaxo -20-02-25.mp3

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