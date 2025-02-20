Exploração e destruição de ecossistemas: os desafios da construção de um planeta sustentável

As mudanças climáticas já têm afetado a vida das pessoas ao redor do mundo. Lugares mais frios, outros mais quentes, maior ocorrência de eventos extremos são algumas consequências das mudanças climáticas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o professor e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Paulo Artaxo, avalia como a ação humana nos trouxe ao patamar atual no mundo e quais os principais desafios para a construção de um planeta sustentável. Ouça a conversa completa!