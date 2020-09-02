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Expedição vai percorrer litoral do ES para estudar rota das baleias

Catamarã dos pesquisadores já faz o percurso, que começou na Praia do Forte. Eles vão aportar na Praça do Papa

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 17:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 set 2020 às 17:24
Baleia Jubarte dá salto em dia de passeio para avistamento a cerca de 20 milhas da costa de Vitória, no Espírito Santo Crédito: Leonardo Merçon/Projeto Amigos da Jubarte
Uma expedição científica de monitoramento de baleias jubarte está em curso entre as águas do litoral  baiano e capixaba. Um catamarã com pesquisadores do projeto Baleia Jubarte saiu da Praia do Forte em direção à Vitória, com o intuito de observar as baleias, catalogar e colher material para pesquisas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador geral do Projeto Baleia Jubarte, Eduardo Camargo, explicou que a população de baleias jubarte em águas brasileiras, que pode chegar a 20 mil espécimes, se concentra no litoral da Bahia e do Espírito Santo e a expedição já avistou mais de 70 animais. "A expedição deve chegar entre os dias 15 e 20 de setembro na Praça do Papa, em Vitória", frisou. Ouça as explicações na entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Eduardo Camargo - 02-09-20
 

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