Expedição vai percorrer litoral do ES para estudar rota das baleias

Uma expedição científica de monitoramento de baleias jubarte está em curso entre as águas do litoral baiano e capixaba. Um catamarã com pesquisadores do projeto Baleia Jubarte saiu da Praia do Forte em direção à Vitória, com o intuito de observar as baleias, catalogar e colher material para pesquisas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador geral do Projeto Baleia Jubarte, Eduardo Camargo, explicou que a população de baleias jubarte em águas brasileiras, que pode chegar a 20 mil espécimes, se concentra no litoral da Bahia e do Espírito Santo e a expedição já avistou mais de 70 animais. "A expedição deve chegar entre os dias 15 e 20 de setembro na Praça do Papa, em Vitória", frisou. Ouça as explicações na entrevista: