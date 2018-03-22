Expedição realiza diagnóstico da situação do Rio Jucu

No Dia Mundial da Água, comemorado nesta quinta-feira (22), debates têm acontecido sofre o futuro dos recursos hídricos em todo o mundo. O "Relatório Mundial da Água 2018", divulgado nesta semana , aponta que a demanda por água das indústrias e das residências tende a aumentar "muito mais rápido" que a demanda da agricultura, embora o setor agrícola apresente indícios de maior consumo. No Espírito Santo, o Rio Jucu, por exemplo, é o responsável pelo abastecimento de mais de um milhão de capixabas.

Uma expedição realizada pelo rio - entre os dias 11 e 17 deste mês - contudo, apontou a um cenário menos alarmante para os que dependem de sua água: o rio encontra-se condição mais favorável e com menos presença de lixo em sua extenção. A expedição percorreu da região de Aracê, Domingos Martins, até a foz, na Barra do Jucu, em Vila Velha.

Apesar disso, segundo Maurice Barcellos, pesquisador e professor de Engenharia Ambiental da Ufes, alguns aspectos chamaram a atenção. Esgoto sendo despejado direto em casas e o desmatamento às margens de alguns pontos são sintomas que, segundo o pesquisador, apontam os desafios que o Rio Jucu ainda tem. “Temos que entender que a água tem um valor importante para toda uma sociedade. A conscientização é fundamental para garantirmos o seu futuro”, explica.

Saiba mais detalhes da expedição nesta edição do CBN Cotidiano!