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Expedição realiza diagnóstico da situação do Rio Jucu

No Espírito Santo, o Rio Jucu, por exemplo, é o responsável pelo abastecimento de mais de um milhão de capixabas

Publicado em 22 de Março de 2018 às 18:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 mar 2018 às 18:55
No Dia Mundial da Água, comemorado nesta quinta-feira (22), debates têm acontecido sofre o futuro dos recursos hídricos em todo o mundo. O "Relatório Mundial da Água 2018", divulgado nesta semana , aponta que a demanda por água das indústrias e das residências tende a aumentar "muito mais rápido" que a demanda da agricultura, embora o setor agrícola apresente indícios de maior consumo. No Espírito Santo, o Rio Jucu, por exemplo, é o responsável pelo abastecimento de mais de um milhão de capixabas.
Uma expedição realizada pelo rio - entre os dias 11 e 17 deste mês - contudo, apontou a um cenário menos alarmante para os que dependem de sua água: o rio encontra-se condição mais favorável e com menos presença de lixo em sua extenção. A expedição percorreu da região de Aracê, Domingos Martins, até a foz, na Barra do Jucu, em Vila Velha.
Apesar disso, segundo Maurice Barcellos, pesquisador e professor de Engenharia Ambiental da Ufes, alguns aspectos chamaram a atenção. Esgoto sendo despejado direto em casas e o desmatamento às margens de alguns pontos são sintomas que, segundo o pesquisador, apontam os desafios que o Rio Jucu ainda tem. “Temos que entender que a água tem um valor importante para toda uma sociedade. A conscientização é fundamental para garantirmos o seu futuro”, explica.
Saiba mais detalhes da expedição nesta edição do CBN Cotidiano!
Entrevista - Fabio Botacin - Maurice Barcelos - 22-03-18.mp3

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