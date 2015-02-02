Expectativa positiva para a Vitória Stone Fair

Maior feira da América Latina e a terceira do mundo, a Vitória Stone Fair – Marmomacc Latin America, deve movimentar mais de US$ 200 milhões em negócios, ao longo de um ano, no segmento de rochas ornamentais. O evento, que será realizado entre os próximos dias 03 e 06, no Pavilhão de Carapina, irá reunir 420 expositores, sendo 120 internacionais, e deve atrair cerca de 25 mil visitantes de 66 países. Cecília Milanez, diretora da Milanez & Milaneze (organizadora do evento) fala sobre a expectativa para a exposição.