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ECONOMIA

Expectativa positiva para a Vitória Stone Fair

Evento deve movimentar mais de US$ 200 milhões em negócios, ao longo de um ano, no segmento de rochas ornamentais

Publicado em 02 de Fevereiro de 2015 às 13:28

Publicado em 

02 fev 2015 às 13:28
Maior feira da América Latina e a terceira do mundo, a Vitória Stone Fair – Marmomacc Latin America, deve movimentar mais de US$ 200 milhões em negócios, ao longo de um ano, no segmento de rochas ornamentais. O evento, que será realizado entre os próximos dias 03 e 06, no Pavilhão de Carapina, irá reunir 420 expositores, sendo 120 internacionais, e deve atrair cerca de 25 mil visitantes de 66 países. Cecília Milanez, diretora da Milanez & Milaneze (organizadora do evento) fala sobre a expectativa para a exposição.
Entrevista - Vilmara Fernandes - Cecília Milanez - 02-02-15

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