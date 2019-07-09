Expansão do TIMS vai trazer novas empresas à região

Um investimento na ordem de R$ 200 milhões, no Terminal Industrial Multimodal (Tims), na Serra, numa área integrada a um sistema logístico de movimentação e armazenamento de cargas, deve ampliar o espaço, atraindo 50 empreendimentos e gerando novos empregos. A expectativa é do Gerente de projetos do Terminal, André Silveira Melo Ramalho. Entre as empresas que devem se instalar na região estão centros de distribuição; outlet; concessionárias; minishopping; e de confecção de roupas e sapatos.