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Expansão do TIMS vai trazer novas empresas à região

Iinvestimento na ordem de R$ 200 milhões, no Terminal Industrial Multimodal (Tims), na Serra, deve ampliar o espaço, atraindo 50 empreendimentos e gerando novos empregos

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 18:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 jul 2019 às 18:00
Um investimento na ordem de R$ 200 milhões, no Terminal Industrial Multimodal (Tims), na Serra, numa área integrada a um sistema logístico de movimentação e armazenamento de cargas, deve ampliar o espaço, atraindo 50 empreendimentos e gerando novos empregos. A expectativa é do Gerente de projetos do Terminal, André Silveira Melo Ramalho. Entre as empresas que devem se instalar na região estão centros de distribuição; outlet; concessionárias; minishopping; e de confecção de roupas e sapatos.
O gerente explica que o projeto de expansão contempla a construção de armazém logístico para os mais variados usos e tipos de clientes, e os investimentos também serão aplicados em uma portaria inteligente e mais moderna, truck center para apoio aos caminhoneiros, implementação de vigilância reforçada com monitoramento eletrônico e praça de alimentação. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele detalha esse cenário. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Andre Silveira - 09-07-19

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