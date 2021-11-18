“Existem os contras, mas tem muito mais prós”, diz capixaba na Inglaterra

Capixaba de Jucutuquara, em Vitória, Mel Nader é formada em Comunicação e trabalha com fotografia em Lincoln, cidade no interior da Inglaterra. Ao Capixabas pelo mundo, ela contou que a mudança do Brasil para a Europa aconteceu em 2010, a trabalho. Primeiro, uma parada na Alemanha com uma ocupação que a possibilitava viajar pelo continente e ter diversas experiências. Porém, o idioma alemão fez a fotógrafa procurar por um lar na "terra da Rainha". Há 10 anos, ela vive em Lincoln, uma cidadezinha do interior do país inglês. Lá, Mel conheceu o marido e eles vivem juntos em uma casa afastada da cidade. Ouça a história completa:
Capixabas pelo mundo - 18/11/2021