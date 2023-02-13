Existe um horário ideal para crianças e adolescentes irem para a escola?

Tecnologia e Escola Crédito: Pixabay

As aulas escolares, geralmente, começam por volta das 7h da manhã. É cedo e segundo especialistas, pode ser prejudicial para a saúde dos adolescentes. Neurocientistas apontam que essa faixa etária geralmente atrasa o momento de dormir e faz com que as pessoas não tenham as horas de sono ideais. O neurocientista Fernando Louzada defende que os adolescentes precisam de cerca de 9 horas de sono.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Fernando Louzada - 13-02-23

Nos Estados Unidos, em julho de 2022, o estado da Califórnia colocou em vigor uma lei que obriga que aulas para alunos do ensino médio comecem a partir das 8:30 horas. A lei é em favor de uma pesquisa que aponta que devido a puberdade o sono dos jovens é afetado e seu rendimento acadêmico cai.