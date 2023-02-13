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Saúde

Existe um horário ideal para crianças e adolescentes irem para a escola?

O neurocientista Fernando Louzada defende que os jovens precisam de cerca de 9 horas de sono por dia

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 fev 2023 às 11:14
Tecnologia e Escola
Tecnologia e Escola Crédito: Pixabay
As aulas escolares, geralmente, começam por volta das 7h da manhã. É cedo e segundo especialistas, pode ser prejudicial para a saúde dos adolescentes. Neurocientistas apontam que essa faixa etária geralmente atrasa o momento de dormir e faz com que as pessoas não tenham as horas de sono ideais. O neurocientista Fernando Louzada defende que os adolescentes precisam de cerca de 9 horas de sono.
Entrevista Fernanda Queiroz - Fernando Louzada - 13-02-23
Nos Estados Unidos, em julho de 2022, o estado da Califórnia colocou em vigor uma lei que obriga que aulas para alunos do ensino médio comecem a partir das 8:30 horas. A lei é em favor de uma pesquisa que aponta que devido a puberdade o sono dos jovens é afetado e seu rendimento acadêmico cai.
No entanto, um fenômeno natural conhecido como atraso de fase de sono, aponta que os adolescentes têm tendências naturais a atrasar a hora de dormir e, logo, a de acordar. Dessa forma, o início das aulas às 7 horas faz com que os estudantes durmam bem menos que o ideal.

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