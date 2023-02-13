Existe um horário ideal para crianças e adolescentes irem para a escola?

Entrevista Fernanda Queiroz - Fernando Louzada - 13-02-23
Nos Estados Unidos, em julho de 2022, o estado da Califórnia colocou em vigor uma lei que obriga que aulas para alunos do ensino médio comecem a partir das 8:30 horas. A lei é em favor de uma pesquisa que aponta que devido a puberdade o sono dos jovens é afetado e seu rendimento acadêmico cai.
No entanto, um fenômeno natural conhecido como atraso de fase de sono, aponta que os adolescentes têm tendências naturais a atrasar a hora de dormir e, logo, a de acordar. Dessa forma, o início das aulas às 7 horas faz com que os estudantes durmam bem menos que o ideal.