Existe diferença de idade ideal para o relacionamento durar? Cientistas dizem que sim!

Quando começamos um relacionamento, sempre desejamos que ele seja eterno! No entanto, vários fatores podem atrapalhar a relação de um casal, dentre eles a diferença de idade. Pesquisadores da Emory University em Atlanta, nos Estados Unidos, analisaram quanto a questão etária influencia na duração de uma relação e descobriram que há uma diferença de idade ideal para reduzir os riscos de separação. Em um estudo no qual foram analisadas 3 mil pessoas, os cientistas descobriram que quanto menor for a diferença de idade, mais chances o casal tem de permanecer junto por um longo período. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga Renata de Azevedo, especialista em Terapia de Casal e Família, fala sobre o assunto.