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Existe diferença de idade ideal para o relacionamento durar? Cientistas dizem que sim!

Ouça detalhes na participação da psicóloga Renata de Azevedo, especialista em Terapia de Casal e Família

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jun 2023 às 11:29
Casal, namorados, marido e mulher, amor, brinde
Casal, namorados, marido e mulher, amor, brinde Crédito: Pexels
Quando começamos um relacionamento, sempre desejamos que ele seja eterno! No entanto, vários fatores podem atrapalhar a relação de um casal, dentre eles a diferença de idade. Pesquisadores da Emory University em Atlanta, nos Estados Unidos, analisaram quanto a questão etária influencia na duração de uma relação e descobriram que há uma diferença de idade ideal para reduzir os riscos de separação. Em um estudo no qual foram analisadas 3 mil pessoas, os cientistas descobriram que quanto menor for a diferença de idade, mais chances o casal tem de permanecer junto por um longo período. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga Renata de Azevedo, especialista em Terapia de Casal e Família, fala sobre o assunto. 
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - RENATA DE AZEVEDO - 13.12s - 08-06-23.mp3

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