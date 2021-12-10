Exigência de estudo de impacto de vizinhança poderá atrasar aquaviário em Vitoria

Consulta pública quer saber opinião da população sobre o Aquaviário GV Crédito: Governo ES/Divulgação

As obras do aquaviário já começaram na Grande Vitória. O sistema vai ter quatro terminais de embarque e desembarque, sendo dois deles já em construção - Cariacica e Vila Velha. Mas um pedido da prefeitura de Vitória está impedindo que o governo estadual inicie as obras do terminal que vai ficar na Praça do Papa. Segundo o Executivo municipal da Capital, faltam estudos de impacto à vizinhança. É o que afirma o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (10). Acompanhe!

"A prefeitura entende que a obra do Aquaviáro é uma obra importante, é a favor da obra e dará toda celeridade. O que está faltando? O nosso Plano Diretor Urbano do Município de Vitória (Lei Municipal 9271/2018) prevê que “obras de edificações ou viárias para implantação de sistema metropolitano de transporte coletivo", há necessidade de se fazer um Estudo de impacto de vizinhança. Foi orientado ao Estado a necessidade dele ser feito, fizemos em 4 de junho de 20 21,e até o momento não foi apresentado", afirma Marcelo.

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O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, acredita que possa haver uma reconsideração por parte da prefeitura para que a obra não atrase. Em entrevista à CBN Vitória, Damasceno disse que a instalação de um píer para embarque e desembarque de passageiros não irá gerar impacto, principalmente em uma região, como a Praça do Papa, onde já há infraestrutura disponível, como área para estacionamento e grande circulação de ônibus do Transcol. Nas cidades de Vila Velha e Cariacica, as obras já estão em andamento. Ouça!