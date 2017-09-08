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Exercícios físicos são alternativa contra as dores crônicas

Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, 37% dos brasileiros convivem com dores crônicas. Os dados chamam a atenção e alertam sobre a necessidade do tratamento em torno da doença

Publicado em 08 de Setembro de 2017 às 15:00

Publicado em 

08 set 2017 às 15:00
Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, 37% dos brasileiros convivem com dores crônicas. Os dados chamam a atenção e alertam sobre a necessidade do tratamento em torno da doença. Em busca de mais detalhes sobre o assunto convidamos o fisioterapeuta Gustavo Pizol, da Unimed, para explicar sobre a doença. E ele orienta: os exercícios físicos podem ser uma alternativa para dar adeus ao sofrimento. Confira a entrevista concedida ao jornalista John Gomes!
Entrevista - John Gomes - Fisioterapeuta Gustavo - 8.01 - 08-09-17

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