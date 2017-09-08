Exercícios físicos são alternativa contra as dores crônicas

Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, 37% dos brasileiros convivem com dores crônicas. Os dados chamam a atenção e alertam sobre a necessidade do tratamento em torno da doença. Em busca de mais detalhes sobre o assunto convidamos o fisioterapeuta Gustavo Pizol, da Unimed, para explicar sobre a doença. E ele orienta: os exercícios físicos podem ser uma alternativa para dar adeus ao sofrimento. Confira a entrevista concedida ao jornalista John Gomes!