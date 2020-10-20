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Exames da Anac para ingressar na aviação serão aplicados no ES

A data de agendamento de provas no Estado é 21 de dezembro de 2020

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:13

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 out 2020 às 17:13
Provas teóricas da Anac para certificação de pilotos serão aplicadas no Espírito Santo Crédito: Pixabay
Para atender a alta demanda pela certificação profissional na aviação civil, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou, na última semana, a expansão das bancas de provas teóricas de 13 para 40 cidades brasileiras. A ação, do programa "Voo Simples", totaliza 49 salas de exames, que serão abertas em fases de outubro deste ano até fevereiro de 2021. A ampliação dos serviços será executada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em Vitória, a data de agendamento é 21 de dezembro de 2020. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a superintendente de Pessoal da Aviação Civil da Anac, Mariana Altoé, detalha o assunto. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Mariana Altoé - 20-10-20

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