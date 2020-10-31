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Exame poderá prever se paciente com a Covid-19 precisa ser internado

Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Giuseppe Palmisano, traz mais detalhes do trabalho

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 09:04

Publicado em 

31 out 2020 às 09:04
Um projeto da Universidade de São Paulo (USP) está desenvolvendo um teste de exame de sangue que pode prever se um paciente diagnosticado com a Covid-19 precisará ou não ser hospitalizado. A técnica consiste em analisar o conjunto de proteínas presentes no sangue, mais precisamente no plasma sanguíneo, para descobrir se esse conjunto mostra um padrão classificado como de “alto risco”.
As conclusões iniciais do estudo, apresentadas em artigo publicado em um dos portais de divulgação científica da renomada Universidade de Yale (EUA), estão baseadas em análises feitas com 117 pacientes. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) e coordenador do projeto, Giuseppe Palmisano, traz mais detalhes do trabalho. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Giuseppe Palmisano - 31-10-20.mp3

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