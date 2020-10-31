Exame poderá prever se paciente com a Covid-19 precisa ser internado

Um projeto da Universidade de São Paulo (USP) está desenvolvendo um teste de exame de sangue que pode prever se um paciente diagnosticado com a Covid-19 precisará ou não ser hospitalizado. A técnica consiste em analisar o conjunto de proteínas presentes no sangue, mais precisamente no plasma sanguíneo, para descobrir se esse conjunto mostra um padrão classificado como de “alto risco”.