Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Super evento

Exagerado chega ao Pavilhão de Carapina com descontos de até 90%

Ouça a entrevista com Victor de Castro

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 16:50

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

14 mai 2024 às 16:50
Evento Exagerado acontece no Pavilhão de Carapina, a Serr
Evento Exagerado acontece no Pavilhão de Carapina, a Serr Crédito: Marcela Bicalho/Diculvação
Entre os dias 15 e 19 de maio, um dos maiores eventos de outlet do Brasil chega ao Pavilhão de Carapina, na Serra: Exagerado. Além de roupas femininas e masculinas, itens de diversos seguimentos serão vendidos, como decoração, eletrodomésticos, calçado, acessórios e outros. Os descontos podem chegar até 90%. A entrada é franca. A organização espera receber cerca de 300 mil pessoas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Victor de Castro, organizador do Exagerado, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Victor de Castro - 14-05-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados