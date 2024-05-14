Exagerado chega ao Pavilhão de Carapina com descontos de até 90%

Entre os dias 15 e 19 de maio, um dos maiores eventos de outlet do Brasil chega ao Pavilhão de Carapina, na Serra: Exagerado. Além de roupas femininas e masculinas, itens de diversos seguimentos serão vendidos, como decoração, eletrodomésticos, calçado, acessórios e outros. Os descontos podem chegar até 90%. A entrada é franca. A organização espera receber cerca de 300 mil pessoas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Victor de Castro, organizador do Exagerado, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!