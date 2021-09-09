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Case de administração

Ex-presidente do Flamengo conta como saneou dívida de R$ 800 milhões do clube

Ouça a entrevista especial com Eduardo Bandeira de Mello, administrador e ex-presidente do Flamengo

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 17:38

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

09 set 2021 às 17:38
Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo
Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação
Em janeiro de 2013, Eduardo Bandeira de Mello assumiu a presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Sua missão era sanear um time que acumulava mais de R$ 800 milhões em dívidas. Se, por um lado, a falta de títulos importantes marcou a gestão Bandeira de Mello, por outro, a recuperação financeira do Flamengo foi o grande troféu do administrador. Em seis anos, o clube se tornou economicamente viável. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o ex-presidente do clube apontou como foi colocar o Flamengo nos trilhos econômicos e respondeu como são as receitas de um time de futebol.
Mário Bonella entrevista Eduardo Bandeira de Mello

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