Ex-presidente do Flamengo conta como saneou dívida de R$ 800 milhões do clube

Em janeiro de 2013, Eduardo Bandeira de Mello assumiu a presidência do Clube de Regatas do Flamengo. Sua missão era sanear um time que acumulava mais de R$ 800 milhões em dívidas. Se, por um lado, a falta de títulos importantes marcou a gestão Bandeira de Mello, por outro, a recuperação financeira do Flamengo foi o grande troféu do administrador. Em seis anos, o clube se tornou economicamente viável. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o ex-presidente do clube apontou como foi colocar o Flamengo nos trilhos econômicos e respondeu como são as receitas de um time de futebol.