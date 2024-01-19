Preso, ex-namorado suspeito de matar enfermeira grávida no ES, nega crime e se mostra frio

Durante a semana, o assassinato da enfermeira Íris Rocha de Souza chamou a atenção pela brutalidade. O corpo da vítima, que estava grávida de oito meses, foi encontrado em uma estrada de chão no interior de Alfredo Chaves com duas perfurações no tórax e coberto de cal - o que dificultou a identificação. Na tarde desta quinta (18), mais um desdobramento do caso movimentou o noticiário: o ex-namorado da vítima, Cleilton Santana dos Santos, foi preso suspeito do crime. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho, compartilha detalhes do caso. Ouça a conversa completa!