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Frieza e crueldade

Preso, ex-namorado suspeito de matar enfermeira grávida no ES, nega crime e se mostra frio

Acompanhe os desdobramentos da investigação com o Secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 10:25

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 jan 2024 às 10:25
Cleilton Santana dos Santos suspeito de matar a enfermeira Íris Rocha
Cleilton Santana dos Santos suspeito de matar a enfermeira Íris Rocha Crédito: Reprodução redes sociais
Durante a semana, o assassinato da enfermeira Íris Rocha de Souza chamou a atenção pela brutalidade. O corpo da vítima, que estava grávida de oito meses, foi encontrado em uma estrada de chão no interior de Alfredo Chaves com duas perfurações no tórax e coberto de cal - o que dificultou a identificação. Na tarde desta quinta (18), mais um desdobramento do caso movimentou o noticiário: o ex-namorado da vítima, Cleilton Santana dos Santos, foi preso suspeito do crime. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho, compartilha detalhes do caso. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Alexandre Ramalho - 19-01-24

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