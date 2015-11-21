Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega prevê crescimento só a partir de 2019
ENCONTRO DE LIDERANÇAS

Ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega prevê crescimento só a partir de 2019

Apesar de avaliar que um alívio no quadro econômico brasileiro só virá em três anos, ele é categórico ao dizer que o Brasil não enfrentará um colapso

Publicado em 21 de Novembro de 2015 às 12:20

Publicado em 

21 nov 2015 às 12:20
O país só vai ter um crescimento potencial a partir 2019. Até lá a recuperação tende a ser pequena e medíocre. A análise é do economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que participou do Encontro de Lideranças Empresariais da Rede Gazeta, em Pedra Azul.
Em sua palestra ele afirmou que nos quatro anos de governo da presidente Dilma Rousseff o cenário mais provável é de queda do PIB ou de um crescimento muito tímido, na casa de 1%, e apontou que a volta do crescimento em bases sustentáveis e satisfatórias, que deverá ser na faixa dos 3%, só será alcançado no mandato do próximo presidente.
Apesar de avaliar que um alívio no quadro econômico brasileiro só virá em três anos, ele é categórico ao dizer que o Brasil não enfrentará um colapso, tão pouco “vai descambar para uma situação como a da Argentina ou Venezuela”. Para Maílson, o país irá passar por uma revolução, embora, em suas próprias palavras, “para melhorar ainda vai piorar”.
Entrevista - Maílson da Nobrega - 10.35s - 21-11-15.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados