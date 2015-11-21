Ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega prevê crescimento só a partir de 2019

O país só vai ter um crescimento potencial a partir 2019. Até lá a recuperação tende a ser pequena e medíocre. A análise é do economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que participou do Encontro de Lideranças Empresariais da Rede Gazeta, em Pedra Azul.

Em sua palestra ele afirmou que nos quatro anos de governo da presidente Dilma Rousseff o cenário mais provável é de queda do PIB ou de um crescimento muito tímido, na casa de 1%, e apontou que a volta do crescimento em bases sustentáveis e satisfatórias, que deverá ser na faixa dos 3%, só será alcançado no mandato do próximo presidente.

Apesar de avaliar que um alívio no quadro econômico brasileiro só virá em três anos, ele é categórico ao dizer que o Brasil não enfrentará um colapso, tão pouco “vai descambar para uma situação como a da Argentina ou Venezuela”. Para Maílson, o país irá passar por uma revolução, embora, em suas próprias palavras, “para melhorar ainda vai piorar”.