Ex-ministro da AGU fala sobre a história da improbidade no Brasil

Participando diretamente da construção do governo Temer, o jurista Fábio Medina Osório foi ministro da Advocacia Geral da União (AGU) até setembro de 2016, quando foi demitido pela alegação de que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, não queria que Medina Osório tivesse acesso a inquéritos e documentos que envolvem a Lava Jato. Na época da demissão, o jurista afirmou que o governo queria “abafar a Lava Jato”. Nesta edição do CBN Cotidiano, confira uma entrevista com o ex-ministro da AGU sobre o histórico de improbidade no Brasil.