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Ex-ministro da AGU fala sobre a história da improbidade no Brasil

Fábio Medina Osório foi ministro da Advocacia Geral da União (AGU) até setembro de 2016

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 17:57

Publicado em 

26 fev 2018 às 17:57
Participando diretamente da construção do governo Temer, o jurista Fábio Medina Osório foi ministro da Advocacia Geral da União (AGU) até setembro de 2016, quando foi demitido pela alegação de que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, não queria que Medina Osório tivesse acesso a inquéritos e documentos que envolvem a Lava Jato. Na época da demissão, o jurista afirmou que o governo queria “abafar a Lava Jato”. Nesta edição do CBN Cotidiano, confira uma entrevista com o ex-ministro da AGU sobre o histórico de improbidade no Brasil.
Entrevista CBN COTIDIANO - Fábio Medina Osório - 26-02-18

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