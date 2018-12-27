Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

LUTO NA POLÍTICA

Ex-assessor de Camata não ofereceu resistência ao ser preso

A prisão foi feita pelo delegado Danilo Bahiense bem próximo ao local do crime

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2018 às 10:45
O superintendente de Polícia Técnico-científico, Danilo Bahiense, foi o responsável pela prisão do ex-assessor de Gerson Camata, Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos, assassino confesso do ex-governador. 
Ele foi preso dentro de uma loja da Praia do Canto, em Vitória, bem próximo ao local do crime, onde minutos antes havia deixado a arma usada no assassinato, uma pistola calibre 380, registrada no nome dele, mas com registro vencido. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Danilo Bahiense, relata que o assassino não ofereceu resistência no momento da prisão. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danilo Bahiense - 27-12-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados