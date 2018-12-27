Ex-assessor de Camata não ofereceu resistência ao ser preso

O superintendente de Polícia Técnico-científico, Danilo Bahiense, foi o responsável pela prisão do ex-assessor de Gerson Camata, Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos, assassino confesso do ex-governador.
Ele foi preso dentro de uma loja da Praia do Canto, em Vitória, bem próximo ao local do crime, onde minutos antes havia deixado a arma usada no assassinato, uma pistola calibre 380, registrada no nome dele, mas com registro vencido. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Danilo Bahiense, relata que o assassino não ofereceu resistência no momento da prisão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danilo Bahiense - 27-12-18.mp3