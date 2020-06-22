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INVERNO

Evite descuidos: saiba como evitar gastos desnecessários de energia

As dicas são do engenheiro eletricista do Crea-ES, Orlando Zardo Júnior

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2020 às 11:53
O inverno começou no último sábado (20) e, neste período, a conta de energia elétrica costuma aumentar por conta do uso de eletrodomésticos e eletrônicos. O grande vilão na conta dos brasileiros é sempre o chuveiro elétrico, pois consome, em média, 25% a mais de energia que nos dias quentes. No entanto, em época de isolamento social o alerta vai para os videogames, o abre e fecha de geladeira e o uso mais frequente da máquina de lavar e do ferro de passar. As dicas são do engenheiro eletricista do Crea-ES, Orlando Zardo Júnior. Aproveite também para utilizar equipamentos em finais de semana e fora dos horários de pico, quando o custo é mais em conta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Orlando Zardo - 22-06-20
 

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