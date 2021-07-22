Evento teste para 1,5 mil pessoas é cancelado em Vitória

Um evento teste em planejamento para acontecer neste mês de julho, em Vitória, para um público estimado de 1,5 mil pessoas, foi cancelado pela Associação Brasileira dos Promotores de Evento (Abrape) no Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Vitória, o diretor regional da Abrape, Pablo Pacheco, explicou que apesar do show exigir dos participantes comprovante de vacinação e previsão de testagem em massa após o encontro, o setor não obteve autorização do governo do Estado para realizá-lo. Os empresários do setor de entretenimento capixaba reclamam da falta de perspectiva para a retomada das atividades. "Nós entregamos a proposta ao governo do Estado e ficamos 60 dias sem ter um retorno. Na última sexta-feira (16), nos reunimos com autoridades e o plano que tínhamos apresentado não foi aceito”, explicou Pablo Pacheco.