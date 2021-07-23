Evento social permitido para até 600 pessoas e com ocupação de 50% do local

Uma nova portaria do governo do Estado, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (22), estabelece como se dará a realização de eventos sociais no Espírito Santo a partir de 1 de agosto. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, explicou que eventos sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações, realizados em cerimoniais, clubes, condomínios e equivalentes, poderão acontecer com público máximo de 600 pessoas, não ultrapassando a capacidade de 50% de ocupação do local. Para eventos superiores a 300 pessoas, haverá obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação para os convidados (primeira vacina ou dose única) ou o resultado negativo em teste de covid-19 realizado até 48 horas de antecedência ao evento. Pista de dança segue proibida. Para eventos corporativos, Lenise Loureiro afirmou que não há mudanças. A regra segue com a ocupação do espaço em 50% da capacidade estabelecida pelo Corpo de Bombeiros. Para eventos culturais, há permissão para as cidades em risco baixo, com limite de até 300 pessoas e com ocupação de 50% do espaço. Acompanhe os detalhes desta entrevista.