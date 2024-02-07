Eugênio Ricas: para enfrentar facções, novo secretário de Segurança quer descapitalizar bandidos

Na última segunda (5), o governador Renato Casagrande anunciou o nome de Eugênio Ricas como novo secretário de Segurança do Espírito Santo. Atual superintendente da Polícia Federal, Ricas assume o cargo que era do coronel Alexandre Ramalho. Em entrevista à CBN Vitória, Eugênio Ricas conta suas expectativas para o enfrentamento à violência. Uma das estratégias anunciadas para enfrentar as organizações e facções criminosas é descapitalizar bandidos. Segundo Eugênio, "é bloquear os recursos que dispõem e alimentam a organização".