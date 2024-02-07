Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Eugênio Ricas: para enfrentar facções, novo secretário de Segurança quer descapitalizar bandidos
Organizações criminosas

Eugênio Ricas: para enfrentar facções, novo secretário de Segurança quer descapitalizar bandidos

O delegado federal já foi secretário estadual da Justiça (2013-2014 e de Controle e Transparência (2015-2018)

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 fev 2024 às 11:00
Ricas
O delegado da Polícia Federal Eugênio Ricas será o novo secretário estadual de segurança. Crédito: Carlos Alberto Silva
Na última segunda (5), o governador Renato Casagrande anunciou o nome de Eugênio Ricas como novo secretário de Segurança do Espírito Santo. Atual superintendente da Polícia Federal, Ricas assume o cargo que era do coronel Alexandre Ramalho. Em entrevista à CBN Vitória, Eugênio Ricas conta suas expectativas para o enfrentamento à violência. Uma das estratégias anunciadas para enfrentar as organizações e facções criminosas é descapitalizar bandidos. Segundo Eugênio, "é bloquear os recursos que dispõem e alimentam a organização". 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eugênio Ricas - 07-02-24
O delegado federal já foi secretário estadual da Justiça (2013-2014), no primeiro governo Casagrande, e de Controle e Transparência (2015-2018), na gestão de Paulo Hartung.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares
Imagem de destaque
Estudo interdisciplinar: 4 dicas para turbinar a preparação para o Enem e vestibulares
Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados