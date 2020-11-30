Euclério fala em projeto para pavimentar 100% das ruas de Cariacica

O deputado estadual Euclério Sampaio (Dem) foi eleito o novo prefeito de Cariacica neste domingo (29). Somando 95.356 votos, 58,69% dos votos válidos, o demista venceu Célia Tavares (PT), que foi derrotada no segundo turno com 67.111 votos (41,31%). Em entrevista ao CBN Cotidiano, Euclério falou em um projeto de pavimentar 100% das ruas do município. Promessa que descreveu como "desafiadora", mas que deve movimentar sua administração. Ouça a entrevista completa: