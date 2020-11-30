Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Euclério fala em projeto para pavimentar 100% das ruas de Cariacica
PARA CARIACICA

Euclério fala em projeto para pavimentar 100% das ruas de Cariacica

Ouça a entrevista concedida pelo prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio, à CBN Vitória

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 nov 2020 às 16:22
Euclério Sampaio (Dem), prefeito eleito de Cariacica Crédito: Divulgação
O deputado estadual Euclério Sampaio (Dem) foi eleito o novo prefeito de Cariacica neste domingo (29). Somando 95.356 votos, 58,69% dos votos válidos, o demista venceu Célia Tavares (PT), que foi derrotada no segundo turno com 67.111 votos (41,31%). Em entrevista ao CBN Cotidiano, Euclério falou em um projeto de pavimentar 100% das ruas do município. Promessa que descreveu como "desafiadora", mas que deve movimentar sua administração. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Euclerio Sampaio - 30-11-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados