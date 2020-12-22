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Euclério anuncia guarda armada e cerco eletrônico para Cariacica

Ouça entrevista completa como o prefeito eleito da cidade, Euclério Sampaio

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 dez 2020 às 11:55
Nesta terça-feira (22), continuamos a nova rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos nas eleições municipais 2020 no Espírito Santo. O entrevistado desta edição é o deputado estadual Euclério Sampaio, do Democratas, eleito para comandar Cariacica pelos próximos quatro anos e assume a prefeitura do município a partir de 1º de janeiro de 2021. Em segundo turno, Euclério obteve 95.356 votos (58,69%), derrotando Célia Tavares (PT). 
Euclério Sampaio adiantou que na área de segurança, pretende armar a guarda municipal, assim como implementar o videomonitoramento e cerco eletrônico na cidade. Também destacou que na área de saúde pretende destinar a unidade de Itaquari para dar atendimento prioritário à Covid. Na área de serviços, informou que irá iniciar o ano fazendo uma limpeza nos canais e valões da cidade para evitar alagamentos em caso de chuva. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Euclério Sampaio - 22-12-20.mp3

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