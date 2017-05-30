Etiqueta errada faz consumidor pagar até 40% a mais em supermercados

A cada 100 produtos comprados em supermercados e padarias da Grande Vitória, pelo menos um vai estar com o preço diferente na hora de passar no caixa em relação ao que foi anunciado nas etiquetas e prateleiras. É o que indica uma pesquisa realizada por alunos da Faculdade Doctum em 20 supermercados e 10 padarias na região metropolitana.
De acordo com a pesquisa, a diferença de preços pode chegar a até 40%. Todos os estabelecimentos analisados, que vão de grandes redes de supermercados a padarias de bairro, apresentaram irregularidades em relação às leis de proteção ao consumidor. Saiba mais sobre a pesquisa e dicas para o consumidor não ser prejudicado na entrevista com professor coordenador da pesquisa, Paulo Cezar Ribeiro Silva.
Entrevista - Fabio Botacin - Professor Paulo Cesar - 30-05-17.mp3