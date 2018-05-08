Etanol ou gasolina: o que é mais válido ao motorista?

Levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre os dias 29 de abril e 5 de maio, aponta que abastecer o veículo com etanol já é mais vantajoso do que a gasolina em quatro estados do país. Nesta lista de estados some-se ao Espírito Santo os estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Confira uma entrevista sobre o assunto junto ao professor da Engenharia Mecânica do Ifes - Campus São Mateus, Alan Patrick da Silva Siqueira.

O professor de Engenharia Mecânica aponta que a gasolina é um combustível mais rico, tem poder calorífico maior e libera mais energia do que o álcool. Portanto, consegue fazer mais quilômetros. Quando se utiliza álcool é possível andar por 7km enquanto que a gasolina por aproximadamente 10km. Por isso, o preço atual do álcool pode ser mais benéfico quanto a rendimento na estrada.

O motorista deve ficar atento ao carro que possui. Tendo o motor flex, que são concebíveis para andar com os dois combustíveis, o carro faz uma leitura dos gases da combustão. A leitura detecta a relação de mistura do combustível com o ar, não causando problemas ao motor. Alan Patrick afirma que o veículo que não é flex não foi concebido para usar o álcool e a queima de combustão não seria tão perfeita no carro não adaptável, podendo gerar defeitos.