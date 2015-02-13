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POLUIÇÃO DO AR

Estudos tentam avançar na identificação dos emissores de poluição

Professor da Ufes alerta que é preciso ouvir o incômodo da sociedade em relação ao pó preto

Publicado em 13 de Fevereiro de 2015 às 14:54

Publicado em 

13 fev 2015 às 14:54
A Universidade Federal do Espírito Santo, o Ministério Público e o Iema buscam respostas sobre a poluição atmosférica no Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Vitória desta sexta-feira (13), o professor do departamento de Engenharia Ambiental da ufes, Doutor em Engenharia Química e pesquisador sobre poluição atmosférica, Neival Costa Reis Junior, fala sobre os estudos que apontaram o DNA do Pó Preto e os desafios em identificar os responsáveis pela emissão. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prof Neival Costa Reis Jr - 13-02-15

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