Estudos tentam avançar na identificação dos emissores de poluição

A Universidade Federal do Espírito Santo, o Ministério Público e o Iema buscam respostas sobre a poluição atmosférica no Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Vitória desta sexta-feira (13), o professor do departamento de Engenharia Ambiental da ufes, Doutor em Engenharia Química e pesquisador sobre poluição atmosférica, Neival Costa Reis Junior, fala sobre os estudos que apontaram o DNA do Pó Preto e os desafios em identificar os responsáveis pela emissão.