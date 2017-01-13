Estudos para implantar franquia na banda larga fixa não foram realizados

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse que o fim dos planos automáticos com franquia ilimitada de acesso a dados em banda larga fixa virá no 2º semestre de 2017. A afirmação acabou sendo desmentida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) horas depois, mas o debate sobre o tema voltou a tona.

A Anatel informou apenas que o prazo final para contribuir com a consulta pública sobre a adoção de franquia de dados na internet fixa foi estendido até 30 de abril. Inicialmente, a consulta seria encerrada em 11 de dezembro. O programa CBN Cotidiano promoveu uma conversa sobre o tema com o pesquisador do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em Telecomunicações, Rafael Zanatta, e o doutor em Direito Público e pesquisador no Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, Luca Belli.

Zanatta afirmou que esse tipo de cobrança por franquia deve passar por uma série de estudos, que ainda não foram realizados. E que isso aponta mostra uma preocupação com as empresas do setor, ante as perdas que os consumidores podem ter. Já Luca Belli lembra que a cobrança, se implantada, gera problema jurídico e técnico, que isso vai gerar também concentração de mercado, além de atentar contra o Marco Civil da Internet, impedindo que a população tenha mais cidadania.

Entre os exemplos usados na explicação, há o caso da Alemanha, país que tem as franquias de acesso, porém elas partem de 70 Gigas. Numa primeira tentativa de implantação no país no ano passado, a franquia iria partir de 10 Megas. "São pelo menos sete mil vezes menor que na Alemanha", diz Luca Belli.