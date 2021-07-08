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Vacinação contra a Covid-19

Estudos avaliam 3ª dose da AstraZeneca e aplicação combinada com a Pfizer

O entrevistado é o médico infectologista Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 12:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 jul 2021 às 12:12
Estudos avaliam 3ª dose da AstraZeneca e aplicação combinada com a Pfizer
Estudos avaliam 3ª dose da AstraZeneca e aplicação combinada com a Pfizer Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
Um estudo divulgado pela Universidade de Oxford mostrou que sua vacina contra a covid-19, desenvolvida em parceria com o laboratório AstraZeneca, registrou aumento da resposta imune com a aplicação de uma terceira dose, que atualmente não está prevista no esquema de vacinação. A mesma pesquisa também apontou que a ampliação do intervalo entre as duas doses atualmente previstas também amplia a proteção oferecida pela vacina. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), analisou a aplicabilidade desses testes na realidade brasileira.
Patricia Vallim entrevista Renato Kfouri - 08/07/2021
Outro estudo, denominado Com-COV, também de Oxford, mostrou que aplicar uma segunda dose da vacina Cominarty, da Pfizer, em quem recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca provocou uma melhor resposta imunológica do que aplicar a segunda dose da própria vacina da AstraZeneca. O estudo comparou esquemas tradicionais e combinados de duas doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca e descobriu que, em qualquer combinação, elas produziram altas concentrações de anticorpos contra o coronavírus.

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