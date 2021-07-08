Estudos avaliam 3ª dose da AstraZeneca e aplicação combinada com a Pfizer

Um estudo divulgado pela Universidade de Oxford mostrou que sua vacina contra a covid-19, desenvolvida em parceria com o laboratório AstraZeneca, registrou aumento da resposta imune com a aplicação de uma terceira dose, que atualmente não está prevista no esquema de vacinação. A mesma pesquisa também apontou que a ampliação do intervalo entre as duas doses atualmente previstas também amplia a proteção oferecida pela vacina. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), analisou a aplicabilidade desses testes na realidade brasileira.