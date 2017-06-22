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Estudos apontam aumento de temperatura e estiagem longa em Vitória

Ouça as entrevistas das pesquisadores Roger Rodrigues Torres, professor de Meteorologia da UNIFEI, e Gabriela Marques Di Giulio, doutora do departamento de Saúde Ambiental da USP

Publicado em 22 de Junho de 2017 às 15:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2017 às 15:57
Clima vai impor mudanças com o passar do tempo para os capixabas Crédito: Pixabay
Vitória deverá sofrer com aumento de temperatura, longos períodos de estiagem e chuvas fortes em espaços curto de tempo. Um estudo desenvolvido por pesquisadores de várias universidades brasileiras mede o índice de vulnerabilidade das cidades para as mudanças climáticas. Quem explica como são feitas as medições e os estudos para que as cidades se preparem para as mudanças são os pesquisadores Roger Rodrigues Torres, professor de Meteorologia da UNIFEI, e Gabriela Marques Di Giulio, doutora do departamento de Saúde Ambiental da USP.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roger e Gabriela - 22-06-17

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