Estudos apontam aumento de temperatura e estiagem longa em Vitória

Vitória deverá sofrer com aumento de temperatura, longos períodos de estiagem e chuvas fortes em espaços curto de tempo. Um estudo desenvolvido por pesquisadores de várias universidades brasileiras mede o índice de vulnerabilidade das cidades para as mudanças climáticas. Quem explica como são feitas as medições e os estudos para que as cidades se preparem para as mudanças são os pesquisadores Roger Rodrigues Torres, professor de Meteorologia da UNIFEI, e Gabriela Marques Di Giulio, doutora do departamento de Saúde Ambiental da USP.