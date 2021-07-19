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Revitalização

Estudo vai mapear imóveis não utilizados no Centro de Vitória

A pesquisa de campo envolverá a identificação dos imóveis nessas situações, com informações e fotografias, além de entrevistas com a comunidade local sobre os possíveis usos da área

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 jul 2021 às 11:50
Rua Sete, no Centro de Vitória
Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
Um Termo de Cooperação Técnica e Científica firmado entre a prefeitura de Vitória e curso de arquitetura e urbanismo da Faesa Centro Universitário, vai permitir que os estudantes realizem um levantamento dos imóveis não utilizados ou subutilizados do Centro. Esse é o tema em discussão na CBN Vitória junto ao secretário da Sedec, Marcelo de Oliveira, e professora do curso de Arquitetura da Faesa Centro Universitário, Viviane Pimentel, que coordena o projeto. A pesquisa de campo envolverá a identificação dos imóveis nessas situações, com informações e fotografias, além de entrevistas com a comunidade local sobre os possíveis usos da área. Ao final do projeto de extensão, o material será entregue ao município, como forma de contribuir com a tomada de decisões da gestão municipal.
Segundo a administração municipal, "a coleta de dados será feita por observação, onde o pesquisador irá identificar os imóveis vazios em percurso pré-definido, tomando como base o cadastro preliminar dos imóveis vazios e o mapa do Centro, fornecidos pela Prefeitura, registros visuais e fotográficos, além das interações com os moradores locais". O projeto de extensão será desenvolvido até dezembro de 2021 e tem como integrantes as professoras Viviane Pimentel e Michela Sagrillo Pegoretti Fadini, além de oito alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo de Oliveira e Viviane Pimentel - 19-07-21.mp3

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