Estudo vai mapear imóveis não utilizados no Centro de Vitória

Um Termo de Cooperação Técnica e Científica firmado entre a prefeitura de Vitória e curso de arquitetura e urbanismo da Faesa Centro Universitário, vai permitir que os estudantes realizem um levantamento dos imóveis não utilizados ou subutilizados do Centro. Esse é o tema em discussão na CBN Vitória junto ao secretário da Sedec, Marcelo de Oliveira, e professora do curso de Arquitetura da Faesa Centro Universitário, Viviane Pimentel, que coordena o projeto. A pesquisa de campo envolverá a identificação dos imóveis nessas situações, com informações e fotografias, além de entrevistas com a comunidade local sobre os possíveis usos da área. Ao final do projeto de extensão, o material será entregue ao município, como forma de contribuir com a tomada de decisões da gestão municipal.