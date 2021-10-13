Estudo quer entender se restrições pela Covid influenciam no julgamento moral das pessoas

Durante a pandemia, você já sentiu que passou a ter um olhar mais crítico para algumas situações? A crise sanitária causada pela Covid-19 colocou a população mundial em alerta. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) avalia a influência da pandemia no psicológico das pessoas. O objetivo do estudo é descobrir se, durante a pandemia, vários sentimentos, entre eles o de nojo, vêm influenciando o julgamento moral dos indivíduos. A primeira etapa da pesquisa consistiu na coleta de dados por meio de um questionário on-line, voltado para pessoas a partir dos 18 anos. A segunda etapa da pesquisa deve ocorrer em julho de 2022, quando os participantes atuais serão convidados a responder novamente o questionário. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador responsável pelo estudo e doutorando em Cognição e Comportamento pela UFMG, Cláudio Silva, fala sobre o assunto.