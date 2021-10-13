Estudo quer entender se restrições pela Covid influenciam no julgamento moral das pessoas

Durante a pandemia, você já sentiu que passou a ter um olhar mais crítico para algumas situações? A crise sanitária causada pela Covid-19 colocou a população mundial em alerta. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) avalia a influência da pandemia no psicológico das pessoas. O objetivo do estudo é descobrir se, durante a pandemia, vários sentimentos, entre eles o de nojo, vêm influenciando o julgamento moral dos indivíduos. A primeira etapa da pesquisa consistiu na coleta de dados por meio de um questionário on-line, voltado para pessoas a partir dos 18 anos. A segunda etapa da pesquisa deve ocorrer em julho de 2022, quando os participantes atuais serão convidados a responder novamente o questionário. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador responsável pelo estudo e doutorando em Cognição e Comportamento pela UFMG, Cláudio Silva, fala sobre o assunto.
O pesquisador Cláudio Silva conta que o estudo é inédito, visto que é o primeiro do tipo realizado durante uma pandemia. Ele detalha que o estudo se baseia na teoria do "Sistema Imunológico Comportamental", desenvolvida pelo pesquisador canadense Mark Schaller, em 2011. Segundo Cláudio, o que mede esse sistema comportamental é o nojo, uma emoção existente não somente em humanos. Em situações de crise patológica, como é o caso da pandemia da Covid-19, esse sistema pode se tornar mais intenso. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cláudio Silva- 13-10-21.mp3