Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cenário desafiador

Estudo mostra realidade de cuidadores de idosos no país

As explicações são da médica geriatra Gabriela Bortolon

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:02

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

27 abr 2022 às 19:02
Entenda as responsabilidades dos filhos com pais idosos
Filhos com pais idosos Crédito: Pexels
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL) chama a atenção para realidades importantes acerca do universo dos cuidadores de idosos. Segundo o estudo, esse trabalho é realizado, em 80% dos casos, por familiares. Destes, 78% não têm curso de cuidador e não são da área da saúde. A jornada de trabalho é diária para oito em cada dez familiares e muitos deles não têm com quem revezar. O levantamento ainda revela que 59% dos cuidadores familiares têm 50 anos ou mais e 27% têm 60 anos ou mais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica geriatra Gabriela Bortolon, membro da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia), fala sobre o assunto. Ela explicou que é preciso evitar o desgaste físico e emocional do familiar que se dedica a cuidar do idoso. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Gabriela Bortolon - 27-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados