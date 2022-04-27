Estudo mostra realidade de cuidadores de idosos no país

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL) chama a atenção para realidades importantes acerca do universo dos cuidadores de idosos. Segundo o estudo, esse trabalho é realizado, em 80% dos casos, por familiares. Destes, 78% não têm curso de cuidador e não são da área da saúde. A jornada de trabalho é diária para oito em cada dez familiares e muitos deles não têm com quem revezar. O levantamento ainda revela que 59% dos cuidadores familiares têm 50 anos ou mais e 27% têm 60 anos ou mais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica geriatra Gabriela Bortolon, membro da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia), fala sobre o assunto. Ela explicou que é preciso evitar o desgaste físico e emocional do familiar que se dedica a cuidar do idoso. Ouça a conversa completa!