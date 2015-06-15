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SANEAMENTO

Estudo: menos da metade dos brasileiros tem acesso à rede de esgoto

Somente na Grande Vitória são mais de 90 mil domicílios, numa estimativa de população com rede de esgoto ociosa na região de 300 mil pessoas.

Publicado em 15 de Junho de 2015 às 15:00

Publicado em 

15 jun 2015 às 15:00
Menos da metade dos brasileiros tem acesso à rede de esgoto. Mas pode acreditar, existem muitos que não usam a rede porque não querem. Um estudo inédito aponta que pelo menos 3,5 milhões de pessoas poderiam conectar suas casas às redes de esgotos nas 100 maiores cidades, mas não o fazem. Somente na Grande Vitória (Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória) são mais de 90.037 domicílios, numa estimativa de população com rede de esgoto ociosa na região de 300 mil pessoas, de acordo com o coordenador técnico da pesquisa do Instituto Trata Brasil, Alceu Galvão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alceu Galvão - 15-06-15
A Cesan esclarece que há legislação federal, estadual e municipal obrigando a ligação à rede de esgoto, quando o serviço de coleta e tratamento estiver disponível. Já a fiscalização dos imóveis para verificar se estão ligados na rede de esgoto ou na rede de drenagem pluvial é de responsabilidade das prefeituras. O lançamento irregular de esgoto é fiscalizado pelo município, que tem poder de polícia para notificar e multar.
Existe uma parceria entre as Prefeituras e a Cesan para a troca dessas informações. Quando há redes disponíveis em determinadas ruas/bairros, a companhia informa os cidadãos sobre a disponibilidade do serviço e sobre a obrigatoriedade da ligação e dá um prazo de 90 dias para fazer a ligação.
Após esse prazo, a Cesan faz vistorias nos imóveis. Se for constatado que um imóvel está ligado, ele passa, a partir do próximo mês, a pagar a tarifa de esgoto, porque esse cidadão passa a ter acesso a um novo serviço, que é o de coleta e tratamento de esgoto. Não é taxa, porque o valor pode variar. Taxa é um valor fixo para todos. Caso esse imóvel não esteja ligado, essa informação é repassada para as prefeituras fiscalizarem e aplicarem as medidas cabíveis (notificação ou multa).

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