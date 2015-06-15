Estudo: menos da metade dos brasileiros tem acesso à rede de esgoto

Menos da metade dos brasileiros tem acesso à rede de esgoto. Mas pode acreditar, existem muitos que não usam a rede porque não querem. Um estudo inédito aponta que pelo menos 3,5 milhões de pessoas poderiam conectar suas casas às redes de esgotos nas 100 maiores cidades, mas não o fazem. Somente na Grande Vitória (Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória) são mais de 90.037 domicílios, numa estimativa de população com rede de esgoto ociosa na região de 300 mil pessoas, de acordo com o coordenador técnico da pesquisa do Instituto Trata Brasil, Alceu Galvão.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Alceu Galvão - 15-06-15

A Cesan esclarece que há legislação federal, estadual e municipal obrigando a ligação à rede de esgoto, quando o serviço de coleta e tratamento estiver disponível. Já a fiscalização dos imóveis para verificar se estão ligados na rede de esgoto ou na rede de drenagem pluvial é de responsabilidade das prefeituras. O lançamento irregular de esgoto é fiscalizado pelo município, que tem poder de polícia para notificar e multar.

Existe uma parceria entre as Prefeituras e a Cesan para a troca dessas informações. Quando há redes disponíveis em determinadas ruas/bairros, a companhia informa os cidadãos sobre a disponibilidade do serviço e sobre a obrigatoriedade da ligação e dá um prazo de 90 dias para fazer a ligação.