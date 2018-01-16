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Estudo inédito isola genes associados a dengue

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 12:19

Publicado em 

16 jan 2018 às 12:19
O mosquito Aedes aegypti é o vetor de vários vírus, incluindo o vírus da dengue, da febre amarela, do chikungunya e, mais recentemente, do vírus zika. Estudos anteriores de expressão gênica foram realizados para mostrar os mecanismos alterados em resposta à infecção viral no mosquito. No entanto, existe uma relação direta entre a alimentação e infecção durante o processo de infecção do mosquito que não foi apreciado nesses estudos. A alimentação é necessária para o contato inicial do mosquito com o vírus e esses eventos são altamente conectados. O pesquisador em saúde pública da Fiocruz, Arthur Trancoso Lobo de Queiroz apresenta detalhes do estudo nesta edição do CBN Vitória.
Entrevista - John Gomes - Arthur Trancoso Lobo de Queiroz - 16-01-18

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