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Saúde

Estudo inédito identifica expansão do vírus Oropouche no ES

Ouça entrevista com o coordenador do Laboratório de Genômica e Ecologia Viral da Ufes, Edson Delatorre

Publicado em 23 de Setembro de 2025 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 set 2025 às 11:32
mosquito
O mosquito-pólvora é o transmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação
Desde o ano passado, os casos de febre Oropouche têm disparado no Brasil. Somente em 2024, foram confirmados 13.856 casos da doença, um aumento de mais de 1500% em relação a 2023, que identificou 834 ocorrências, segundo dados do Painel Epidemiológico do Governo Federal. O que chama a atenção de especialistas é o fato de que, historicamente, o vírus era restrito à região amazônica. Hoje, porém, ele se espalhou pelo Brasil. O Espírito Santo, por exemplo, se destaca na lista de estados com maior incidência: 42% dos casos do Brasil foram contabilizados em solo capixaba no ano passado. 
Para entender essa expansão, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveram um estudo inédito que permitiu identificar seis linhagens distintas do Oropouche em circulação no Estado. Pela primeira vez, foi documentada a expansão do vírus para regiões da Mata Atlântica. Os mecanismos de sua rápida dispersão na região Sudeste do Brasil também foram analisados. Esse trabalho, inclusive, foi reconhecido nacionalmente e recebeu uma premiação de melhor trabalho em genética evolutiva.
A CBN Vitória entrevista o professor do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas da Ufes, coordenador do Laboratório de Genômica e Ecologia Viral da Universidade e orientador do estudo, Edson Delatorre. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - EDSON DELATORRE - 23-09-25.mp3

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