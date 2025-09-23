Estudo inédito identifica expansão do vírus Oropouche no ES

Desde o ano passado, os casos de febre Oropouche têm disparado no Brasil. Somente em 2024, foram confirmados 13.856 casos da doença, um aumento de mais de 1500% em relação a 2023, que identificou 834 ocorrências, segundo dados do Painel Epidemiológico do Governo Federal. O que chama a atenção de especialistas é o fato de que, historicamente, o vírus era restrito à região amazônica. Hoje, porém, ele se espalhou pelo Brasil. O Espírito Santo, por exemplo, se destaca na lista de estados com maior incidência: 42% dos casos do Brasil foram contabilizados em solo capixaba no ano passado.