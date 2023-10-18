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Saúde

Estudo indica que cerca de 26% da população mundial pode ter Alzheimer

Ouça entrevista com o doutorando em bioquímica e aluno de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), João Pedro Ferrari Souza

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 out 2023 às 11:37
No início de junho, os EUA aprovaram o primeiro novo medicamento para Alzheimer em quase duas décadas
No início de junho, os EUA aprovaram o primeiro novo medicamento para Alzheimer em quase duas décadas Crédito: Freepik
Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) revelou que pessoas portadoras do gene apolipoproteína E possuem de 3 a 15 vezes mais risco de desenvolverem Alzheimer. O artigo, publicado recentemente na revista especializada Nature Aging, apontou que este gene está presente em 26% da população mundial e é capaz de gerar um acúmulo maior de proteína no cérebro, o que resulta na morte de neurônios, e consequentemente, a atrofia cerebral.
Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador do estudo, doutorando em bioquímica e aluno de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), João Pedro Ferrari Souza, explica como esse gene influencia no aumento dos riscos do Alzheimer, e fala sobre os próximos passos da pesquisa na busca por soluções de tratamento. Ouça a conversa completa!

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