Estudo indica que cerca de 26% da população mundial pode ter Alzheimer

Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) revelou que pessoas portadoras do gene apolipoproteína E possuem de 3 a 15 vezes mais risco de desenvolverem Alzheimer. O artigo, publicado recentemente na revista especializada Nature Aging, apontou que este gene está presente em 26% da população mundial e é capaz de gerar um acúmulo maior de proteína no cérebro, o que resulta na morte de neurônios, e consequentemente, a atrofia cerebral.