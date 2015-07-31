Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Estudo identifica locais com prioridade para receber vacinas contra a dengue
ENTREVISTA

Estudo identifica locais com prioridade para receber vacinas contra a dengue

No país participam do teste, que começou no ano passado, 63 municípios, sendo quatro no Espírito Santo

Publicado em 31 de Julho de 2015 às 17:58

Publicado em 

31 jul 2015 às 17:58
Algumas cidades capixabas estão participando de um estudo solicitado pelo Comitê Nacional do Controle da Dengue do Ministério da Saúde. A proposta é mapear o perfil epidemiológico das pessoas e traçar uma estratégia para tornar mais eficaz o recurso. A expectativa é que as estratégias para vacinação fiquem prontas até o final deste ano. No país participam do teste, que começou no ano passado, 63 municípios, sendo quatro no Espírito Santo: Cachoeiro, Colatina, Serra e Vitória. Na primeira etapa estão sendo coletadas amostras de sangue, que serão encaminhadas a um laboratório especializado em Minas Gerais.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, o coordenador da pesquisa Marcelo Nascimento Burattini, diz que a proposta é mapear o perfil epidemiológico das pessoas e traçar uma estratégia para tornar mais eficaz o recurso. A expectativa é que as estratégias para vacinação fiquem prontas até o final deste ano. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Marcelo Nascimento Burattini - 31-07-15
Dados da Dengue este ano no Espírito Santo:
Foram notificados 19.879 casos de dengue entre 04 de janeiro e 25 de julho de 2015 no Espírito Santo. Destes, 499 são suspeitas da forma grave, 18 são óbitos confirmados e 22 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 511,68. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico.
Vacinas contra o vírus da dengue estão nos testes finais
Duas vacinas contra a dengue estão sendo desenvolvidas e em fase avançada de testes no Brasil. Uma delas é desenvolvida pelo Instituto Butantan, já foi encaminhar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pedido formal para começar os testes com voluntários. Uma outra é desenvolvida pelo laboratório francês Sanofi Pasteur e cujos testes também são realizados com voluntários capixabas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trechos do Norte do ES vão ganhar terceiras faixas na BR 101; entenda!
Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados