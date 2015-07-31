Estudo identifica locais com prioridade para receber vacinas contra a dengue

Algumas cidades capixabas estão participando de um estudo solicitado pelo Comitê Nacional do Controle da Dengue do Ministério da Saúde. A proposta é mapear o perfil epidemiológico das pessoas e traçar uma estratégia para tornar mais eficaz o recurso. A expectativa é que as estratégias para vacinação fiquem prontas até o final deste ano. No país participam do teste, que começou no ano passado, 63 municípios, sendo quatro no Espírito Santo: Cachoeiro, Colatina, Serra e Vitória. Na primeira etapa estão sendo coletadas amostras de sangue, que serão encaminhadas a um laboratório especializado em Minas Gerais.

Em entrevista ao programa CBN Vitória, o coordenador da pesquisa Marcelo Nascimento Burattini, diz que a proposta é mapear o perfil epidemiológico das pessoas e traçar uma estratégia para tornar mais eficaz o recurso. A expectativa é que as estratégias para vacinação fiquem prontas até o final deste ano. Ouça na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Marcelo Nascimento Burattini - 31-07-15

Dados da Dengue este ano no Espírito Santo:

Foram notificados 19.879 casos de dengue entre 04 de janeiro e 25 de julho de 2015 no Espírito Santo. Destes, 499 são suspeitas da forma grave, 18 são óbitos confirmados e 22 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 511,68. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico.

Vacinas contra o vírus da dengue estão nos testes finais