Estudo explica por que algumas pessoas não são contaminadas pela Covid

Um estudo feito com casais brasileiros em que ambos os parceiros foram expostos ao coronavírus, mas apenas um deles desenvolveu Covid-19, está ajudando a esclarecer por que algumas pessoas podem ser naturalmente resistentes ao vírus. Cientistas da Universidade de São Paulo (USP) coletaram e analisaram amostras de sangue de 86 casais. Eles descobriram que os parceiros resistentes ao vírus têm mais genes que contribuem para uma ativação eficiente das células chamadas natural killer (NK), que fazem parte da resposta inicial do sistema imunológico. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Rúbia Miossi, explica o que pode ser levado em conta quando se fala da contaminação pela Covid.