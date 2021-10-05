Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Estudo explica por que algumas pessoas não são contaminadas pela Covid
Pandemia

Estudo explica por que algumas pessoas não são contaminadas pela Covid

Quem nos ajudar a entender o que acontece com o corpo humano é a médica infectologista Rúbia Miossi

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 out 2021 às 10:38
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
Um estudo feito com casais brasileiros em que ambos os parceiros foram expostos ao coronavírus, mas apenas um deles desenvolveu Covid-19, está ajudando a esclarecer por que algumas pessoas podem ser naturalmente resistentes ao vírus. Cientistas da Universidade de São Paulo (USP) coletaram e analisaram amostras de sangue de 86 casais. Eles descobriram que os parceiros resistentes ao vírus têm mais genes que contribuem para uma ativação eficiente das células chamadas natural killer (NK), que fazem parte da resposta inicial do sistema imunológico. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Rúbia Miossi, explica o que pode ser levado em conta quando se fala da contaminação pela Covid.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rúbia Miossi - 05-10-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ITA.living, Javé Construtora
Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração
Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados