Estudo encontra milhares de bactérias em latas vendidas na rua

É preciso pensar melhor quando estivermos com sede no meio do trânsito ou dentro do ônibus. Os vendedores ambulantes parecem ser a solução nesse momento, porém, de acordo com pesquisa realizada pela Faculdade de Biomedicina na UniMetrocamp Wyden, suas garrafas e latinhas podem infectar que bebe dessa água. Ao todo, foram coletados 63 itens e analisados os seus bocais. Foi encontrado até 1,4 milhão de bactérias e fungos, sendo um deles o que causa candidíase. Confira mais detalhes sobre o estudo em uma entrevista nesta edição do CBN Cotidiano com a orientadora da pesquisa, a professora doutora Rosana Siqueira.