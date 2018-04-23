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Estudo encontra milhares de bactérias em latas vendidas na rua

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 19:38

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 abr 2018 às 19:38
É preciso pensar melhor quando estivermos com sede no meio do trânsito ou dentro do ônibus. Os vendedores ambulantes parecem ser a solução nesse momento, porém, de acordo com pesquisa realizada pela Faculdade de Biomedicina na UniMetrocamp Wyden, suas garrafas e latinhas podem infectar que bebe dessa água. Ao todo, foram coletados 63 itens e analisados os seus bocais. Foi encontrado até 1,4 milhão de bactérias e fungos, sendo um deles o que causa candidíase. Confira mais detalhes sobre o estudo em uma entrevista nesta edição do CBN Cotidiano com a orientadora da pesquisa, a professora doutora Rosana Siqueira.
Entrevista - Fabio Botacin - Rosana Siqueira - 23-04-18.mp3

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