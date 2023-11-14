Estudo em parceria com a USP avalia recebimento de cruzeiros no Espírito Santo

MSC Preziosa, navio de cruzeiro em temporada pelo Brasil Crédito: Ivan Sarfatti/MSC

O governo do Espírito Santo assinou um contrato com a Universidade de São Paulo (USP) para analisar a viabilidade de o Estado voltar a receber cruzeiros marítimos. O estudo tem previsão de ficar pronto em dois meses e, de imediato, já descartou o canal do Porto de Vitória, já que as embarcações desse porte destinadas aos turistas estão cada vez maiores e não conseguiriam passar pela Terceira Ponte e manobrar no local. A parada dos navios deve ocorrer no mar, em uma área de fundeio, e os turistas levados para a terra em embarcações menores. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, detalha como funcionará o estudo e quais pontos estão sendo analisados.

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- As análises serão tocadas pelo Centro de Simulação de Manobras, da Escola Politécnica da USP, que conta com um tanque de ondas capaz de reproduzir situações do litoral brasileiro, sendo referência nesse tipo de pesquisa no país

- O Porto de Vitória já chegou a ter mais de 31 paradas em uma única temporada de cruzeiros, em 2011, mas a questão é que os navios estão maiores, o que em muitos casos inviabiliza a entrada na Baía de Vitória

- Em maio deste ano, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) anunciou que quer transformar o Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, em uma parada de navios de cruzeiro. O presidente da entidade, Idalberto Moro, relatou a existência de um projeto de revitalização da área de lazer do estabelecimento, o que contempla o ponto de atração das embarcações

- Existe a possibilidade de outros pontos de parada, além do Hotel Senac, a serem estudados, sendo o Cais das Artes, Píer do Shopping Vitória e o Píer de Iemanjá, em Camburi. Caberá ao estudo definir o ponto mais adequado

- A expectativa é que a pesquisa realizada em Vitória possa ocorrer futuramente em outras cidades capixabas, como Vila Velha e Guarapari.