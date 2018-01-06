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Estudo do Ipea aponta cenário de desafios ao acesso de banda larga

Quando se trata de acesso à banda larga, o Brasil está muito aquém dos países desenvolvidos

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 10:49

Publicado em 

06 jan 2018 às 10:49
Quando se trata de acesso à banda larga, o Brasil está muito aquém dos países desenvolvidos. Se a oferta de internet banda larga fosse universal a todos os municípios brasileiros, haveria mais de milhões de pessoas com acesso à internet. Essa foi uma das conclusões de um estudo que o Ipea divulgou no último mês de dezembro. Alexandre Ywata, autor do estudo e diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do Instituto traz detalhes do assunto numa entrevista concedida à jornalista Patrícia Vallim. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Alexandre Ywata - 05-01-18

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