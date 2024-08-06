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Estudo diz que turista deseja viver experiências fora da rotina no ES

Ouça entrevista com a gestora estadual do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, Renata Vescovi

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 12:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 ago 2024 às 12:19
Pedra Azul, em Domingos Martins
Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Pedro Cunha
Um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) concluiu que o turista que viaja pelo Espírito Santo busca viver experiências fora da rotina. Seja para experimentar novos sabores ou mergulhar em culturas enraizadas na formação da história capixaba, o que o viajante procura quando explora o Estado é criar novas memórias. Diante dessas informações, disponibilizadas pelo Relatório de Dados do Segmento de Turismo, a CBN Vitória conversa com a gestora estadual do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, Renata Vescovi, que detalha o que os empreendimentos de turismo devem investir para garantir o desejo dos turistas. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Renata Vescovi - 06-08-24

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