Estudo diz que turista deseja viver experiências fora da rotina no ES

Um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) concluiu que o turista que viaja pelo Espírito Santo busca viver experiências fora da rotina. Seja para experimentar novos sabores ou mergulhar em culturas enraizadas na formação da história capixaba, o que o viajante procura quando explora o Estado é criar novas memórias. Diante dessas informações, disponibilizadas pelo Relatório de Dados do Segmento de Turismo, a CBN Vitória conversa com a gestora estadual do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, Renata Vescovi, que detalha o que os empreendimentos de turismo devem investir para garantir o desejo dos turistas. Ouça a conversa completa!