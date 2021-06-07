Estudo de Viana quer provar se meia dose da vacina AstraZeneca é tão eficaz quanto dose cheia

Um estudo científico vai avaliar a efetividade da aplicação de meia dose da vacina da AstraZeneca/Fiocruz na população do município de Viana. A pesquisa “Efetividade, Segurança e Imunogenicidade da Meia Dose da Vacina ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) para Covid-19” vai realizar no dia 13 de junho uma vacinação em massa com meia dose do imunizante em toda a população adulta de 18 a 49 anos, que não faz parte de grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional de Imunização (PNI), além de acompanhar a resposta imune e sequenciamento genético da covid-19.