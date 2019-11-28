Estudo das Findes aponta melhores cidades para negócios

Colatina: uma das cidades destacadas em estudo da Findes Crédito: Edson Chagas

Uma ferramenta criada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), da Findes, elencou os municípios do Estado com os melhores ambientes de negócios. No estudo, inédito no Estado, foram considerados 39 indicadores reunidos em quatro grupos principais: infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e gestão fiscal. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o economista-chefe da Findes, Marcelo Saintive, explica que, para que a comparação fosse feita de forma mais ajustada, os 78 municípios do Estado foram separados em seis grupos - chamados de “clusters” no estudo. Esses conjuntos reúnem cidades que são similares em tamanho da população e em desenvolvimento.

"O instrumento promete ser de grande utilidade, pois possibilitará ao gestor público obter um diagnóstico detalhado do seu ambiente de negócios em um único espaço, o que facilitará a priorização de políticas públicas e o melhor direcionamento dos recursos públicos disponíveis na sua administração. São 39 indicadores, como acesso e desempenho em educação básica, saneamento, fornecimento de energia, qualidade do sinal de telefonia dentre outros", explica.

Ainda, segundo a Findes, dentro da plataforma, é possível ainda gerar um relatório específico com o diagnóstico de cada cidade indicando quais os pontos fortes e onde são necessários investimentos. São considerados desde o desempenho das escolas em avaliações nacionais, saneamento, fornecimento de energia, acesso à internet, até a pavimentação das estradas e taxas de homicídio. Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo Saintive - 28-11-19

As cidades elencadas no estudo:

Vitória

Colatina

Aracruz

Vila Velha

Linhares

Anchieta

Iconha

Venda Nova do Imigrante

Cachoeiro de Itapemirim