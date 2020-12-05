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Estudo da Ufes propõe adaptar moradias para amenizar calor

Vitória foi uma das cidades escolhidas por ser a capital onde a pesquisa foi sediada e por estar localizada na zona costeira brasileira

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 dez 2020 às 11:44
O assunto agora é uma solução para reduzir o calor deste país tropical dentro de casa! Nesta edição do CBN Vitória, a arquiteta Jéssica Machado, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica detalhes de projetos que propõem adaptar moradias já construídas ou novas construções para amenizar o calor dentro dos ambientes, propiciando também economia de energia.
A primeira proposta é uma veneziana de madeira que auxilia no sombreamento da moradia e proporciona na ventilação constante. Já a segunda proposta, segundo a arquiteta, é uma fachada ventilada. Conheça detalhes! Em sua pesquisa, Jéssica conta que foi realizada em quatro capitais brasileiras de maneira a abranger diferentes zonas climáticas do Brasil: Manaus, devido à sua proximidade com a linha do Equador, considerada uma das cidades mais quentes do país, e por estimar um aumento de até 9ºC nas temperaturas médias mensais do ar até o ano de 2100; Brasília, por sua relevância como capital federal e por apresentar condições climáticas diversas devido à distância em relação ao litoral, com projeção de acréscimo de até 4ºC na temperatura média do ar; Vitória, escolhida por ser a capital onde a pesquisa foi sediada e por estar localizada na zona costeira brasileira, indicada com alta exposição à elevação do nível do mar e apresentando projeções de aumento na temperatura do ar em até 4ºC; Porto Alegre, por ser a capital situada na extrema latitude sul do país, e poderá sofrer, até 2100, um aumento de 4ºC na temperatura média do ar.
CBN Universidade - 05-12-20

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