Estudo da Ufes analisa impacto de infecções no sistema imunológico

Entender o papel de determinadas infecções no envelhecimento prematuro do sistema imunológico, seus impactos nos estados disfuncionais de pacientes e, no futuro, chegar à formulação de uma droga que possa vir a ser utilizada para melhoria da imunidade dos indivíduos. Esses são objetivos da pesquisa "Senescência imunológica e seu impacto nas doenças infecciosas", desenvolvida pelo Núcleo de Doenças Infecciosas e pelo Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas (PPGDI) da Ufes, em parceria com a University College London, da Inglaterra. O estudo tem estimativa de conclusão para 2024, como explica em entrevista à CBN Vitória, o coordenador dos trabalhos, professor do Centro de Ciência da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Daniel de Oliveira Gomes.