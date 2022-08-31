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Saúde

Estudo da Ufes analisa impacto de infecções no sistema imunológico

Quem explica detalhes é o coordenador do estudo, professor do Centro de Ciência da Saúde. Daniel de Oliveira Gomes

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 ago 2022 às 11:40
Infecções no sistema imunológico
infecções no sistema imunológico Crédito: Ministério da Educação
Entender o papel de determinadas infecções no envelhecimento prematuro do sistema imunológico, seus impactos nos estados disfuncionais de pacientes e, no futuro, chegar à formulação de uma droga que possa vir a ser utilizada para melhoria da imunidade dos indivíduos. Esses são objetivos da pesquisa "Senescência imunológica e seu impacto nas doenças infecciosas", desenvolvida pelo Núcleo de Doenças Infecciosas e pelo Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas (PPGDI) da Ufes, em parceria com a University College London, da Inglaterra. O estudo tem estimativa de conclusão para 2024, como explica em entrevista à CBN Vitória, o coordenador dos trabalhos, professor do Centro de Ciência da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Daniel de Oliveira Gomes. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel de Oliveira Gomes - 31-08-22

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